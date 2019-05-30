كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Travel Tripod”حامل كاميرا يحصد أكثر من 5 ملايين دولار عبر كيك ستارتر

متابعة-سنيار: قد يهتم المصورون الذين يبحثون عن حامل ثلاثي القوائم خفيف الوزن بـ “Travel Tripod” الجديد التي تم إطلاقه هذا الشهر بواسطة المتخصصين في ملحقات التصوير Peak Design.

وقال مطورو الحامل، أنه أصغر حجما مقارنة بحامل كاميرا تقليدي، كما أنه خفيف الوزن، ويتميز بالمتانة وسهولة الاستخدام.

جمعت حملة حامل الكاميرا المصنوع من الألومنيوم أومن الألياف الكربونية التي أطلقت عبر Kickstarter أكثر من 5 ملايين دولار بفضل أكثر من 12000 مؤيد مع بقاء 50 يوما على نهايتها.

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يصل سعر Travel Tripod من الألومنيوم إلى 289 دولارا أو 228 جنيهًا تقريبًا، بينما يبلغ سعر النسخة المصنوعة من ألياف الكربون 479 دولارا أو 378 جنيها تقريبا، ومن المتوقع أن يتم شحنه في جميع أنحاء العالم خلال ديسمبر 2019.