كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لن يتم إطلاق “Galaxy Galaxy” من “Samsung” في يونيو

متابعة-سنيار: نقلت صحيفة كوريا هيرالد، عن مصادر مجهولة في مجال الصناعة (عبر Engadget)، لن يتم إطلاق Galaxy Galaxy من Samsung في يونيو.

وقالت وكالة الأنباء الكورية “Yonhap”، إنه بينما تخطط Samsung لإطلاق Fold في يونيو، من غير المحتمل أن يحدث هذا بسبب مشكلات تثبيت الأجهزة التي تستغرق وقتا طويلاً.

كما نقلت ذات الوكالة عن مسؤول سامسونغ لم يكشف عن اسمه قوله إن الشركة لديها الآن مجالا للتنفس أكثر قليلاً لأن Huawei قد لا تطلق جهاز Mate X في يوليو بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرا.

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لدى Samsung حتى 31 أيار (مايو) للإعلان عن موعد إطلاق جديد أو إلغاء الحجوزات على الهاتف، لكن يبدو الآن أنه من غير المحتمل أن تقوم الشركة بذلك خلال هذا الموعد النهائي.

ووفقا لوكالة يونهاب، من المحتمل أن تعلن شركة سامسونج عن تاريخ الإطلاق “في غضون أسابيع قليلة”.

بعد أن وجد العديد من المراجعين عيوبا في وحدات Samsung Galaxy Fold الخاصة بهم، ادعت الشركة في البداية أنها ستطلق الجهاز في 26 أبريل، وهو تاريخ الإطلاق الأصلي للهاتف الذي يبلغ سعره 1980 دولارا.