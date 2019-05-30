تكنولوجيا: إيه الفرق؟ اعرف الاختلافات بين النانو والنانو متر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تتعمق فى التقنيات التكنولوجية الحديثة تجد أن هناك العديد من وحدات القياس المختلفة، ومن ضمنها "النانو متر"، وفيما يلى نوضح ما هو النانو متر والفرق بين وبين النانو النانو.. النانو.. هى وحدة قياس تعنى قزم وتستخدم للتعبير عن جزء من مليار من الوحدة التى نريد قياسها، مثل النانو ثانية هى جزء من مليار جزء من الثانية، ورغم أنها تستخدم مع كل وحدات القياس، إلا أن العلماء وجدوا فائدتها الكبيرة فى وحدات قياس الطول والزمن والكتلة فى التقنيات التكنولوجية الحديثة. Advertisements نانو متر.. نانو متر.. هى جزء من مليار جزء من المتر، تستخدم هذه الوحدة لقياس الأطوال الصغيرة جدا مثل التطبيقات الكيميائية والفيزيائية مثل أبعاد الذرة وقياس الجزئيات وإلكترونيات النواة والميكروبات الصغيرة جدا ويرمز لها بـ nm، كما تستخدم هذه الوحدة أيضا لوصف أطوال الموجه فى المجال المرئى الذى يتراوح بين 350 إلى 700 نانو متر. بدأ العلماء باستخدام وحدة النانو متر فى بداية التسعينات فى العديد من المجالات مثل الطب والصناعة الدوائية والزراعة وغيرها .

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