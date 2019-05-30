OPPO تطرح سلسلة هواتف OPPO Reno في الإمارات

أعلنت أوبو OPPO أنه بات بإمكان عشاق التصوير، ابتداءًا من تاريخ 3 يونيو المقبل، شراء سلسلة هواتفها الجديدة OPPO Reno المزودة بتقنية التقريب الرقمي حتى 60 مرة، مع نيتها طرح هاتف OPPO Reno 10x Zoom edition الجديد المزود بهذه التقنية الثورية في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، بسعر 3299 درهمًا إماراتيًا.

ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا ذات عدسة رئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة ذات زاوية تصوير عريضة بدقة 8 ميجابيكسل، وعلاوة على ذلك، فإن كاميرا الهاتف تمتاز بتقنية البعد البؤري الكامل الثلاثي العدسات التي تعمل على الارتقاء بمستوى التصوير الفوتوغرافي والترفيه في الهاتف إلى آفاق جديدة كلياً.

ومن خلال هاتف OPPO Reno الذي تم إطلاقه مؤخراً، فقد بات بإمكان المستخدمين إطلاق مكنونات إبداعهم أكثر من أي وقت مضى بالاستفادة من خاصية التقريب الرقمي المذهلة التي تصل إلى 60 مرة، والتي تستفيد بالكامل من الإمكانات السباقة التي توفرها الكاميرا الثلاثية الفريدة.

وسيغدو هاتف OPPO Reno 10x Zoom Edition، ذو التصميم المذهل والقدرات العالية، والذي ينفرد بشاشة OLED البانورامية الكاملة الخالية من الحواف، والكاميرا المخفية الأمامية التي تنبثق من أعلاه، متاحاً عبر مجموعة مختارة من المتاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 3 يونيو المقبل باللونين الأخضر الفاتح والأسود الداكن، بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت، بسعر يبلغ 3299 درهمًا إماراتيًا.

وأكد أندي شي، رئيس أوبو OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن تقنية التقريب حتى 60 مرة تبشر بانطلاق حقبة جديدة في قطاع الهواتف الذكية.

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وقال: تطورت الهواتف الذكية وكاميراتها بشكل كبير طيلة العقد الماضي، لذلك جاءت خطوة إطلاقنا هواتف Reno series لترسم ملامح جديدة للتقنيات الراهنة وتطلق مرحلة جديدة كلياً في عالم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الأجهزة الذكية، وبفضل القدرات الإبداعية الهائلة التي توفرها تقنية التقريب الرقمي حتى 60 مرة، فإننا نفتح الأبواب مشرعة لمزيد من الإمكانات من خلال دمج الكاميرات الاحترافية في هواتفنا الذكية، ونتيح الفرصة لأبرز المصممين والساعين وراء تحقيق أحلامهم ورجال الأعمال والمبدعين لالتقاط صور مذهلة في أي مكان.

تصوير فائق الوضوح عبر التقريب الرقمي حتى 60 مرة

تؤكد OPPO عبر إطلاق سلسة Reno على فلسفتها بأن الكاميرا ذات الإمكانات المتفوقة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم من خلال التصوير الذي يتيح لهم تسجيل كل لحظة ثمينة في حياتهم بوضوح.

ويتميز هاتف Reno 10x Zoom من OPPO بكاميرا مبتكرة مجهزة بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وتشمل الكاميرا عدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابيكسل.

وتعمل هذه العدسات معاً على توفير تغطية كاملة للبعد البؤري بقطر 16 – 160 ميليمتر، مما يوفر تقريبًا هجينًا بقدرة 10 مرات متبوعًا بقدرة على التقريب الرقمي حتى 60 مرة، مع تحسينات على نظام الجهاز.

وتحتوي العدسة الأساسية على مثبت بصري (OIS) وتغطية البعد البؤري الكامل، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة حتى لا تفوتكم اللحظات المهمة.

وتمتاز كاميرا هاتف Reno 10x Zoom Edition بزاوية واسعة يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهل التقاط الصور في المساحات الأكبر، والصور التي تتضمن أكثر من شخص.

كما تساعد هواتف Reno الجديدة على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية، وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة ذات ألوان زاهية في أي وقت.

ومن خلال استخدام الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة، فإن هواتف Reno تتعامل مع الوجوه والخلفيات بشكل منفصل لتنتج تأثيرات لون البشرة المحسنة، فتقدم صورة أكثر واقعية.

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ويدعم هاتف Reno 10x Zoom Edition تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K فائقة الجودة، بمعدل 60 إطاراً في الثانية، كما أنه مزود بخاصية التثبيت البصري وأحدث تقنيات التثبيت الإلكتروني للصور.

كاميرا السيلفي المخفية المنبثقة من أعلى الهاتف

تعتبر الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتف Reno، وتساعد هذه الآلية على إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط، وقد خضعت لأعلى معايير اختبارات الجودة، ويمكن استخدامها لأكثر من 200 ألف مرة دون تعرضها للأعطال.

وفي حال استخدام آلية إظهار الكاميرا 100 مرة على مدار اليوم، فإنها تدوم لأكثر من خمس سنوات مع المستخدم غير المحترف، وصممت OPPO آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعلي إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر، وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائياً لحمايتها من التحطم.

تصميم أنيق مع شاشة بانورامية كاملة

يترجم هاتف Reno هذ الشعار إلى حقيقة ملموسة، ويعد امتداداً لرحلة OPPO في عالم التصميم الجذاب، ويعتمد تصميم الهاتف على أحدث التوجهات دون إغفال عنصري التناسق والجمال المتوازن.

ويتوفر الهاتف باللونين الأخضر والأسود الداكن، ويتميز الطرازان بمادة لامعة في الطبقة السفلية من واجهته الزجاجية، مما يوفر لمسة ناعمة دون المساس بحيوية اللون.

وزودت الشركة هاتف Reno 10x Zoom بشاشة بانورامية بقياس 6.6 إنشات، محمية بزجاج كورنينج جوريلا 6، بينما يوفر الإطار الرفيع للغاية من الناحية البصرية صوراً مذهلة لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف.

وتبلغ سماكة الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ميليمتر فقط، وتبلغ سماكة الحافة السفلية 3.5 ميليمتر فقط، وتشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1 في المئة من واجهة الهاتف دون أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو التأثير على الأداء.

أداء فائق ومكونات عالية الجودة

يمتاز هاتف Reno 10x Zoom بخاصية الشحن السريع الجديدة VOOC 3.0، وهو مزود ببطارية بسعة تبلغ 4065 ميلي أمبير، وتساعد خاصية الشحن السريع ذات الجهد المنخفض VOOC 3.0 على شحن الهاتف أثناء تشغيل الألعاب دون توليد حرارة زائدة أو التأثير على الأداء.

ويحتوي هاتف Reno 10x Zoom على معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة قياسية LPDDR4x، وذاكرة فلاشية UFS 2.1، وتساعد كلاهما على تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير، بينما يحتوي هاتف Reno على معالج Snapdragon 710، وبطارية سعتها 3765 ميلي أمبير.

تجربة أمتع للعب

عند تشغيل الألعاب على هاتف Reno، فإن نظام التشغيل الفائق يعمل مع مكونات الجهاز العالية الجودة على توفير تجربة أفضل وأكثر إمتاعاً للمستخدمين.

ولا تقتصر تجربة الألعاب في Reno على الأداء القوي، بل تتضمن حلاً لتحسين مستوى النظام، وتقنية Hyper Boost التي طورتها OPPO بشكل مستقل، وتتضمن ثلاث وحدات هي: Game Boost، و System Boost، و App Boost.

ونجحت هذه الوحدات في تعزيز الأداء أثناء اللعب بشكل لافت، وكذلك في تسريع نظام التشغيل وتسهيل فتح التطبيقات بسرعة أكبر، وتضم السلسلة أيضاً أول هاتف محمول في العالم يحصل على شهادة الأداء العالي للألعاب من TÜV.

وعلاوةً على ذلك، فقد زودت الشركة هاتف Reno 10x Zoom بتقنيات مبتكرة تشمل المعجون الحراري، وطبقة الجرافيت، وآلية تبريد أنابيب النحاس السائل، والتحكم الثلاثي التبريد لمراقبة درجة حرارة الهاتف الذكي بفعالية ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة.