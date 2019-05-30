لوجيتك تصنع قلم واقع افتراضي VR

أعلنت شركة لوجيتك Logitech، قبل معرض Augmented World Expo، عن قلم واقع افتراضي VR جديد يسمى Logitech VR Ink Pilot Edition، وهو أول قلم في العالم يوفر التحكم والدقة في الواقع الافتراضي، على الأسطح الثنائية الأبعاد، والأسطح الثلاثية الأبعاد.

وصممت لوجيتك هذا القلم لجعل عملية الرسم في الواقع الافتراضي أسهل، وعلى عكس وحدات التحكم بالواقع الافتراضي الموجودة حاليًا من شركات مثل إتش تي سي HTC، فإن طريقة الإمساك بالقلم الجديد من لوجيتك مماثلة لطريقة حمل القلم التقليدي.

كما يمكن لمستخدمي القلم الانتقال بسهولة بين الرسم في الهواء والرسم على سطح مستو، وتستهدف لوجيتك من خلال قلمها للواقع الافتراضي المصممين المحترفين.

ويُظهر مقطع الفيديو الدعائي للقلم استخدامه بشكل أساسي لأعمال 3D CAD لتصميم السيارات والطائرات، لكن الشركة تقول أيضًا: إنها تسعى إلى التعاون مع المصنعين ومطوري التطبيقات؛ لإيجاد المزيد من حالات الاستخدام لهذا الملحق.

ويُتيح القلم لمبدعي المؤسسات استخدامه في الواقع الافتراضي للكتابة في بُعدَين، مثل الرسم على قطعة من الورق على طاولة في الواقع الافتراضي، أو استخدامه للرسم ضمن مساحة ثلاثية الأبعاد، أو إنشاء صور ثلاثية الأبعاد في الواقع الافتراضي VR.

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وتُعد الشركة إحدى أكبر شركات تصنيع الأجهزة الطرفية للحاسب في العالم، وأثبتت مكانتها على مدار أربعة عقود تقريبًا، من خلال الابتكارات المصممة لتزويد المصممين، والمبدعين، والمهندسين، والمعماريين، بالحرية والدقة التي يحتاجون إليها؛ للتعبير عن أنفسهم.

ويحتوي القلم على بطارية تصمد لمدة ساعتين ونصف، ويُشحن عبر منفذ USB، وبحسب لوجيتك، فإن Logitech VR Ink Pilot Edition يُعد خطوة أولى لإطلاق العنان للإبداع في المساحة الثلاثية الأبعاد.

وإلى جانب الحافة الحساسة للضغط للرسم على الأسطح، فإن VR Ink Pilot Edition يحتوي أيضًا على أزرار إضافية، وأدوات تحكم، وشريط لمس ثنائي الأبعاد؛ ليتيح للمستخدمين التعامل مع الكائنات في الواقع الافتراضي VR.

وتخطط الشركة لتوفير أعداد محدودة من القلم لشركاء محددين؛ من أجل استكشاف حالات الاستخدام، على أن يتوفر للطلبات السابقة في وقت لاحق، ويتوقع أن يكون المنتج متاحًا في وقت لاحق هذا العام.

ويعمل القلم في الوقت الحالي مع جميع حلول تتبع Steam VR، مما يعني إمكانية استخدامه مع Vive، و Vive Pro، و Valve، وتتعاون الشركة مع الشركات الإبداعية لدمج تقنية Logitech VR Ink في برامجها، بحيث يمكن للقلم العمل مع النماذج الثلاثية الأبعاد، والأشياء الأخرى.