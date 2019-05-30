ميدياتيك تنافس كوالكوم عبر رقاقة 5G جديدة

أعلنت شركة ميدياتيك MediaTek، التي تتخذ من تايوان مقرًا لها، اليوم الأربعاء، عن رقاقة جيل خامس 5G جديدة للهواتف الذكية، وهي تهدف إلى منافسة شركة كوالكوم.

وتشتهر ميدياتيك بصناعة الرقاقات الموجودة داخل أجهزة مكبرات الصوت المنزلية الذكية، مثل Echo من أمازون، وصناعة الرقاقات الموجودة داخل هواتف أندرويد المنخفضة التكلفة.

وفي حين تتضمن بعض هواتف أندرويد المنخفضة التكلفة رقاقات كوالكوم القديمة، إلا أن الشركة الواقع مقرها في سان دييغو معروفة بتوفيرها رقاقات معالجة رائدة لهواتف أندرويد الأكثر تكلفة، مثل هواتف بيكسل من جوجل.

ومع الكشف عن الرقاقة الجديدة في معرض كومبوتكس Computex التجاري في تايوان، فإن ميدياتيك تستهدف الهواتف الأكثر قوة، المزودة في الوقت الحالي برقاقات كوالكوم.

وتحتوي الرقاقة على مودم ميدياتيك للجيل الخامس MediaTek 5G المسمى M70 5G، والذي يربط الهواتف بالجيل التالي من شبكات البيانات اللاسلكية، التي من المفترض طرحها هذا العام.

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وتجمع رقاقة ميدياتيك الجديدة بين مودم الجيل الخامس وأحدث التقنيات الأساسية للمعالجات من شركة Arm، المملوكة لمجموعة سوفت بانك Softbank Group اليابانية.

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وتسعى ميدياتيك إلى تحدي هيمنة كوالكوم على السوق من خلال بناء المعالجات العالية الطاقة والنوى الحاسوبية، لأشياء مثل الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فإن كوالكوم تتمتع بالأسبقية، إذ أعلنت في شهر فبراير عن الجيل الثاني من رقاقة 5G للهواتف الذكية.

وتطور كل من سامسونج، وهواوي رقاقات 5G أيضًا، بينما قالت إنتل، التي كانت تزود هواتف آيفون من آبل بأجهزة المودم: إنها أوقفت جهودها بشأن تطوير رقاقة مودم 5G بعد أن وقعت آبل على صفقة توريد رقاقات مع كوالكوم في شهر أبريل.

وتتعامل رقاقة كوالكوم مع الخيارين المتاحين لشبكات 5G، نطاق الموجات الفرعية 6 جيجاهيرتز Sub-6GHz، ونطاق الموجة الميليمترية mmWave، مما يعني أن الهواتف التي تستخدم رقاقة كوالكوم ستعمل على شبكات 5G لأي مشغل.

وعلى النقيض من ذلك، فإن رقاقة ميدياتيك لا تتعامل إلا مع نطاق الموجات الفرعية 6 جيجاهيرتز Sub-6GHz من شبكات 5G، مما يعني أن الرقاقة لن تعمل على جميع شبكات 5G من شركات الاتصالات، مثل فيريزون للاتصالات، التي تستخدم تقنية الموجات المليمترية mmWave.

وقال مسؤولون في ميدياتيك: إن هذا الأمر يساعد على خفض التكاليف، وإن الشركة واثقة من أن رقاقتها قادرة على المنافسة في سوق الهواتف المصممة للعمل على الشبكات، التي تستخدم تقنية الموجات الفرعية 6 جيجاهيرتز فقط في الولايات المتحدة، والعديد من الشبكات الصينية.