شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 معلومات لا تعرفها عن أغرب كوكب اكتشفه العلماء حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء عدة كواكب غريبة فى الفضاء ولكن كان أغربها ما تم اكتشافه مؤخرا من كوكب قريب جدا من نجمه يسمى " NGTS-4B"، حيث إنه الوحيد الذى تمكن من الوصول لهذه المرحلة من القرب دون أن يتبخر أو يحترق، ولم يتمكن العلماء من اكتشاف لغزه حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فهناك عدة معلومات مدهشة أخرى عن الكوكب:

1- يمتلك NGTS-4B كتلة أكبر 20 مرة من كتلة الأرض.

2- يعد NGTS-4B كوكب كبير، فهو 20 % أصغر من نبتون، أي حوالي ثلاثة أضعاف حجم الأرض.

3- تصل حرارة الغلاف الجوي إلى حوالي 1000 درجة مئوية.

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4- يدور حول نجمه في 1.3 يوم فقط أى أن السنة فيه بيوم واحد من أيام الأرض.

5- يبعد عن الأرض حوالي 920 سنة ضوئية من الأرض.

6- الكوكب موجود في ما يسمى "صحراء نبتون"، وهي منطقة حول نجم كان يعتقد أن الكواكب بحجم نبتون غير موجودة فيه.

7- تم الكشف عنه بواسطة التلسكوبات التي تديرها جامعة وارويك البريطانية.