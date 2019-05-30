تكنولوجيا: صدق أو لا تصدق| بيع لابتوب في مزاد بأكثر من مليون جنيه استرليني.. به أخطر 6 فيروسات في العالم!

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بيع كمبيوتر محمول (لابتوب) “مُفيرس” بأخطر 6 فيروسات في العالم في مزاد على الإنترنت بأكثر من مليون جنيه استرليني (أكثر من 21 مليون جنيها مصريا)!

وعرض اللابتوب في المزاد تحت عنوان “الفوضى المستمرة” The Persistence of Chaos، وتضمن 6 فيروسات خطيرة من أخطر الفيروسات التي عرفها العالم، والتي كبدته خسائرا بأكثر من 95 مليار دولار، ومنها فيروس الفدية الإلكترونية WannaCry، الذي ضرب أجهزة الكمبيوتر في مايو 2017.

ويعمل اللابتوب بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز إكس بي Windows XP، وتم إنشاؤه بواسطة خبير الإنترنت والفنان “جو أو دونج” Guo O Dong بالتعاون مع شركة الأمن السيبراني Deep Instinct، التي عملت على عزل الفيروسات داخل الجهاز لمنعها من الانتشار عالميا حين الاتصال بالإنترنت.