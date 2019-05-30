أعلنت فيسبوك Facebook عن إطلاق ميزة “الحالة” Status في تطبيقها واتساب WhatsApp خلال العام المقبل، بنفس الشكل الذي يظهر عليه تطبيقها انستجرام، بهدف تحقيق عائد مادي من تطبيق، حيث ستفرض خاصية الإعلانات عليه.
وأكدت فيسبوك، خلال مؤتمرها السنوي للتسويق في مدينة روتردام بهولندا، أن الشركات ستتمكن من التفاعل مع العملاء باستخدام نوافذ الدردشة مع تنسيقات الرسائل الأكثر ثراء، وسوف يتم دمج قائمة المنتجات في واتساب مع قائمة المنتجات الحالية لمدير أعمال فيسبوك Facebook Business Manager، أي دمج التطبيقين معا.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيسبوك تستعد لإطلاق الإعلانات على تطبيق واتساب قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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