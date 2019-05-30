كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هل تسمح للروبوت بالتقاط صور زفافك؟

متابعة-سنيار: ظهر “روبوت سيلفي” الذي تم إعداده ليحل محل الكاميرات الفورية وأكشاك الصور في الحفلات لأول مرة في حفل زفاف في المملكة المتحدة.

سمح الروبوت، الذي صممته شركة مقرها برمنغهام، للضيوف في حفل استقبال محلي بإرسال صور إلى أنفسهم عبر البريد الإلكتروني.

الروبوت مزود بذكاء اصطناعي يمكنه من اكتشاف الوجوه، ويستطيع “التجول بحرية” والتوقف لسؤال الأشخاص عما إذا كانوا يرغبون في التقاط صورهم.

كما أن لديه مستشعر الأشعة تحت الحمراء الذي يمكنه من تجنب الأشخاص والعقبات.

يُعرف باسم “Eva Photography Robot”، وقد تم تصميمه لتوفير تجربة “تفاعلية” أكثر لحفلات الزفاف مقارنة بالكاميرات الفورية، وفقا لموقع المطور.

تم وصف الروبوت، الذي أبهر مؤخرا رواد الحفلات في حفل زفاف في برمنغهام، بأنه “روبوت بشري” يشبه الإنسان.

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يسمح روبوت selfie للمستخدمين بالتقاط صور سيلفي عن طريق الضغط على زر الالتقاط في الجزء السفلي من الشاشة التي تعمل باللمس كما في الهاتف.

يمكن بعد ذلك تحديد خيارات إرسال الصور بالبريد الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية لأنفسهم لمشاركتها على وسائط التواصل الاجتماعي أو طباعتها في كشك لطباعة الصور في نفس الغرفة.

تبلغ تكلفة استئجار “Eva Photography Robot” لمدة ثلاث ساعات 499 جنيه إسترليني (632 دولارا) + ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ حوالي 750 جنيهًا إسترلينيا (950 دولارا)، ويمكن استئجار الروبوت لمدة تصل إلى 8 ساعات في المرة الواحدة.

ويشمل ذلك التوصيل المجاني في محيط برمنغهام ورسوم إضافية تبلغ حوالي 300 جنيه إسترليني (380 دولارا) للندن التي تبعد حوالي 125 ميلا (200 كم).