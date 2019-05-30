كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لوحة مفاتيح ميكانيكية بمظهر مستقبلي جذاب من “AZIO”

متابعة-سنيار: قامت AZIO بتوسيع مجموعتها من لوحات المفاتيح الميكانيكية من خلال سلسلة Retro Compact Keyboard (RCK) التي تحتوي على العديد من الإصدارات المختلفة المصممة حول موضوع steampunk وتبدو رائعة جدا. لوحات المفاتيح RCK الميكانيكية Bluetooth مصنوعة من الجلد الأصلي، وتأتي بإطار من المعدن النحاسي، وتتميز بمظهر جذاب مستقبلي رائع وتختلف تماما عن لوحات المفاتيح الميكانيكية كاملة الحجم الأخرى من AZIO، وتقول الشركة إن عمر بطارية لوحة مفاتيح Bluetooth يبلغ تسعة أشهر تقريبا، وسيستغرق ذلك ما بين شهر إلى شهرين في حالة استمرار الإضاءة الخلفية.



تأتي لوحة المفاتيح AZIO Retro Compact بأربعة ألوان: artisan، gunmetal، posh و Elwood، والذي يتميز بالخشب بدلا من الجلد.

لوحات المفاتيح RCK الميكانيكية متوفرة على موقع AZIO الرسمي بسعر 219 دولار، وتمتلك الشركة أيضا نسخة متصلة بـ USB من لوحة المفاتيح steampunk والتي تكلف 189 دولار.