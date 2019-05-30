كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الصين تكشف عن قطار مغناطيسي معلق أسرع من “بوجاتي تشيرون”

متابعة-سنيار: كشفت الصين مؤخرا عن نموذج أولي لقطار مغناطيسي تبلغ سرعته 600 كم في الساعة.

تم تطوير هذا النموذج من قبل شركة السكك الحديدية الصينية رولينج ستوك كوربوريشن (CRRC) المملوكة للدولة، ومن المقرر أن يصل إلى المسارات بحلول عام 2021.

يُطلق على النظام ماجليف – وهو اختصار للرافعة المغناطيسية – وهو مصمم باستخدام قوى مغناطيسية تساعد على تحقيق سرعات عالية.

في المجموع،يستخدم القطار مجموعتين من المغناطيس – واحدة تسمح برفع القطار عن المسار والأخرى تستخدم لدفعه للأمام.

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ونظرا للتكنولوجيا الاحتكاكية “العائمة”، يمكن لماجليف تحقيق سرعات عالية تصل إلى 600 كيلومتر في الساعة دون أن تفقد توازنها أو تسارعها.

يخضع النموذج الأولي حاليا لاختبارات مكثفة قبل أن يُعتبر لائقا للنشر في عام 2021، وتعمل شركة السكك الحديدية الصينية (CRRC) أيضا على مركز تجريبي ومركز إنتاج ماجليف عالي السرعة، وكلاهما سيصبح جاهزا للعمل بحلول نهاية العام.