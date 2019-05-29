شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ‏Google Family Link تطبيق لحماية أطفالك على الإنترنت.. 10 معلومات عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوجل في وقت سابق عن تطبيقها العائلى "فاميلي لينك"، والذى تهدف من خلاله لتمكين الوالدين بمجموعة أكبر من الخصائص توفر لهم التحكم فى هواتف أبنائهم عن بعد، حيث يعتبر التطبيق من الأدوات المهمة لحماية الأطفال من التعرض للمحتويات الإباحية أو العنيفة أو غيرها من المحتويات الضارة بطفولتهم بأي شكل من الأشكال.

كما أنه يعتبر مفيد أيضا في نفس الوقت للتغلب على إصاباتهم ببعض الأعراض النفسية مثل الانعزال وحب الوحدة، وفيما يلى نرصد مجموعة من المعلومات عن التطبيق كما يلى:

- ظهر التطبيق في مارس 2017.

- يوفر التطبيق للوالدين تقارير أسبوعية عن نشاط واستخدام هواتف أطفالهم، كما يسمح لهما بحجب تطبيقات معينة أو إغلاق الهواتف عن بعد.

- يهدف تصميم التطبيق لمساعدة الوالدين في التحكم في عادات استخدام الهاتف الذكي لدى أطفالهم.

- يمتلك التطبيق خاصية تتيح للوالدين القدرة على إغلاق الهواتف أو الأجهزة اللوحية الخاصة بأبنائهم المراهقين باستخدام "مساعد جوجل" الصوتي.

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- بالإضافة إلى أجهزة Android، يتوفر الإشراف على Family Link للأطفال والمراهقين أيضًا على أجهزة Chromebook.

- يوفر التطبيق قدر كبير جدا من المتابعة والحماية للأطفال من أي محتوى غير مناسب لهم، وفي نفس الوقت لا يعطي الأطفال إحساس المراقبة الدائمة الذي يدفعهم إلى الإتجاه المعاكس.

- لكي يتمكن الطفل من تحميل أي تطبيق لابد من أخذ موافقة ولي الأمر، كما يمكن للوالدين إخفاء تطبيقات معينة من متجر جوجل.

- يمكن للوالدين تحميل أي تطبيقات مهمة للأطفال، بشكل مباشر.

-يتيح أيضا القدرة على تحديد مدة معينة يستخدم فيها الطفل جهازه يوميا.

- كذلك يتيح التطبيق تتبع مكان الطفل عند تواجده في أي مكان خارج المنزل.