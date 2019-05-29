شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..اكتشاف كوكب جديد وهواوى ترفض التصالح مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار التكنولوجية المهمة والمختلفة، بدءا من إعادة شركة جوجل ترتيب المواقع عبر محركات البحث بناء على نسختها على الموبايل، مرورا بإعلان رئيس هواوي عن رفضه التفاوض مع حكومة الولايات المتحدة، وصولا إلى الإستعانة بروبوت بديل للمصور بحفل زفاف فى بريطانيا، وفيما يلى أهم وأبرز هذه الأخبار:

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