تكنولوجيا: بعد نجاح حملة الحجز المسبق له.. هواوي تطلق هاتف Y9 Prime 2019 في السوق المصري

أعلنت مجموعة هواوي Huawei لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق الهاتف الذكي الجديد Y9 Prime 2019 في السوق المصري، وذلك بعد تحقيق نجاح باهر في الفترة المحددة لحملة الحجز المسبق.

يمثل هاتف هواوي Y9 Prime 2019 نقلة جديدة من نوعها في عالم الهواتف المتوسطة، فهو أول هاتف في فئته (الفئة المتوسطة) بشاشة عرض كاملة تماماً من هواوي وكاميرا منبثقة Pop-Up.

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وقال السيد “كيث لي” – نائب رئيس هواوي مصر: ” نحن في هواوي نقدم التطور والابتكار في جميع فئات هواتفنا الذكية، ولم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم الذكية، لذا قمنا بتقديم هواوي Y9 Prime 2019 للسوق المصري، الذي يمثل فئة جديدة من نوعها في سوق الهواتف الذكية، حيث أنه يقارب فئة الهواتف الرائدة في الإمكانيات والمزايا، بل إنه يحتوي على مزايا لم تكن موجودة في الهواتف المتطورة.”

وأضاف لي: “سلسلة هواتفنا الشبابية Y لاقت نجاحاً واسعاً في السوق المصري منذ إطلاقها، لذا نحن نعمل على تطوير هذه السلسلة من الهواتف التي تركز على اهتمامات فئة المستخدمين الشباب الذين يتطلعون لأجهزة ذكية تساعدهم على إنجاز مهامهم بكل سرعة ويسر.”

يتميز هاتف هواوي Y9 Prime 2019 بشاشة Ultra Fullview من هواوي بقياس 6.59 بوصة، فتتيح الشاشة الجديدة من هواوي للمستخدمين أكبر مساحة ممكنة لعرض محتوي الهاتف، لأن المكان المخصص للكاميرا الأمامية لم يعد موجودا، لذا يتمتع الهاتف بكاميرا Pop-Up منبثقة من هيكل الهاتف، وهي بدقة 16 ميجابكسل مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI.

وتأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بثلاثة عدسات مختلفة، العدسة الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة بدقة 8 ميجابكسل للزوايا فائقة العرض، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل، وذلك لتقديم صور فائقة الجودة والوضوح، ويمكن للكاميرا الخلفية المدعمة بالخوارزمية الذكية التعرف على 22 فئة وما يزيد عن 500 مشهد في الوقت الفعلي، كما يمكنها تحليل المشاهد وتحسينها بذكاء، لتتمتع كل لقطة بمزيد من الدقة والإشراق.

يأتي هواوي Y9 Prime 2019 بالجيل الجديد من المعالج كيرين Kirin 710F، التي تتميز بثمانية نواة مُحسّنة من أجل تعزيز سرعة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة. ويحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 4,000 مللي أمبير ساعة لتعمل بشكل متوافق مع المعالج الذكي على زيادة الكفاءة الإجمالية للطاقة الخاصة بالهاتف.

الجدير بالذكر، أن هاتف هواوي Y9 Prime 2019 أصبح متوافرا في جميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين بداية من يوم 28 مايو الجاري.