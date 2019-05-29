الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y15 مع ثلاث كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo اليوم ومن دون الكثير من الضجة الإعلامية بإطلاق هاتف ذكي في الهند يدعى Vivo Y15. هذا الهاتف يبدو مماثلا بشكل كبير للهاتف Vivo Y17 الذي أعلنت عنه شركة Vivo في شهر أبريل الماضي، ولكنه يأتي مع المعالج MediaTek Helio P22، ويضم 64GB فقط من الذاكرة الداخلية، و4GB من الذاكرة العشوائية.

الهاتف Vivo Y15 الجديد يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الأولى الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية الأساسية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.2، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2 كذلك. وبغض النظر عن الكاميرات الثلاثة في الخلف، فالهاتف Vivo Y17 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

Advertisements

وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo Y15 الجديد يأتي كذلك مع مواصفات أخرى تشمل شاشة LCD بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بسرعة 18W، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Vivo Y15 سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأزرق المتدرج والأحمر المتدرج مع العلم بأنه يكلف 15990 روبية هندية، وهو ما يعادل 230 دولار أمريكي. للآسف، المعلومات المتعلقة بموعد إطلاق هذا الهاتف لا تزال غير متاحة لدينا في الوقت الراهن.