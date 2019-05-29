ميزة التنبيه لكاميرات السرعة على خدمة Google Maps تشق طريقها إلى المزيد من البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أنه يتوجب علينا أن نطيع قوانين الطريق طوال الوقت، ولكن في بعض الحالات لا نقوم بذلك لأنه في بعض الأحيان يكون الطريق مفتوحًا وفارغًا مما يغرينا للضغط على دواسة الوقود. لسوء الحظ، تُعد كاميرات السرعة مصدر إزعاج للعديد من السائقين، ولكن حاولت خدمة الخرائط Google Maps حل هذه المشكلة من خلال عرض التنبيهات المتعلقة بكاميرات السرعة على الخريطة.

تم إطلاق هذه الميزة في بعض البلدان، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Android Police، فقد تردد أن شركة جوجل قررت إطلاق هذه الميزة في المزيد من البلدان. وأوضح عدد من المستخدمين في كل من بولندا والدنمارك والمملكة المتحدة أن هذه الميزة أصبحت متوفرة لهم.

هذا بالإضافة إلى المستخدمين الأخرين في دول أخرى مثل أستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك وفنلندا واليونان والمجر والهند وإندونيسيا وفلسطين المحتلة وإيطاليا والمكسيك وهولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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من المثير للإهتمام أن نجد شركة جوجل قد إستغرقت كل هذا الوقت لتجلب هذه الميزة إلى خدمة Google Maps لأنه منذ أن قامت شركة جوجل بالإستحواذ على خدمة Waze، إعتقدنا أن الشركة ترغب في تضمين تقنيات Waze في تطبيق Google Maps، ولكن على عكس ما كان متوقعًا ظل التطبيقين يعملان بشكل منفصل. ومع ذلك، أقدمت شركة جوجل في الأونة الأخيرة على جلب بعض ميزات Waze إلى خدمة Google Maps، مثل الإبلاغ عن تباطؤ حركة المرور.