ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. و3 نصائح عاجلة (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ذروة الموجة الحارة

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ذروتها غدا الخميس، لكنها لن تصل إلى المعدلات القوية التي وصلت إليها الموجة السابقة، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة، في بعض المناطق.

وشهدت البلاد الأسبوع الماضي، موجة حارة قوية، إذ سجلت محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، 45 درجة مئوية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:

القاهرة 22 39

شبين الكوم 21 38

طنطا 20 38

دمنهور 20 35

الإسكندرية 21 29

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مطروح 19 28

بورسعيد 22 28

دمياط 21 28

الزقازيق 19 38

الإسماعيلية 20 38

السويس 21 38

العريش 19 31

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 25 37

مرسى علم 26 37

الفيوم 23 39

بنى سويف 23 39

المنيا 22 40

أسيوط 23 41

سوهاج 24 42

قنا 26 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 45