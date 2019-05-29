تكنولوجيا: تقرير : جوجل تمتلك 121 ألف موظف مؤقت والعدد يفوق الأساسيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبارًا من مارس الماضى، كان لدى شركة جوجل 102000 عامل بدوام كامل فى جميع أنحاء العالم، ولكن هناك مجموعة أخرى فى الشركة تفوق تلك القوى العاملة الهائلة، فوفقًا لتقرير صدر حديثا من صحيفة نيويورك تايمز، يمتلك عملاق البحث 121000 موظفا مؤقتًا.
وعادةً ما تختلف ظروف هؤلاء الموظفين عن العاملين بدوام كامل، وعندما قام موظفو Google بمقاطعة تاريخية فى نوفمبر للاحتجاج على تعامل الشركة مع ادعاءات الاعتداء الجنسى التى تستهدف كبار المسؤولين التنفيذيين، طالب منظمو الاحتجاج أيضًا بمعاملة أفضل لـ "القوى العاملة المؤقتة".
موظفو جوجل
وقالت ايلين نوتون، نائبة رئيس عمليات الموظفين فى الشركة :"إذا لم يكن لدى شخص ما تجربة جيدة، فنحن نقدم الكثير من الطرق للإبلاغ عن الشكاوى أو التعبير عن المخاوف، ونحن نتحرى ونحاسب الأفراد ونعمل على جعل الأمور فى نصابها الصحيح لأى شخص متأثر".
ويأتى التقرير فى الوقت الذى كثف فيه عمال جوجل نشاطهم على مدار العام الماضى، للاحتجاج على العديد من المشاكل المتعلقة بالعمل داخل شركة البحث العملاقة.
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