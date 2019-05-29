شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان تنام مرتاح.. بيجامة سمارت تحميك من الكوابيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى الكثيرون منا ساعات طويلة من الليل إما فى الأرق، أو فى الكوابيس والنوم المضطرب، التى تدفعنا إلى الاستيقاظ دون القدرة على استكمال النوم مرة أخرى.

ولكن يبدو أن احدى الشركات الأمريكية المتخصصة فى مجال التكنولوجيا، قد عكفت على هذه الأزمة التى تمثل عائقا أمام الملايين فى سبيل راحتهم الشخصية، لتبتكر "بيجامة ضد الكوابيس".

البيجامة التى ابتكرتها الشركة تتضمن أجهزة الاستشعار التى تراقب باستمرار معدل ضربات القلب والتنفس وهى العوامل التي تؤثر على مدى نوم الشخص.



نوم

ويقول الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" الذين قدموا نتائجهم فى مؤتمر الجمعية الكيميائية الأمريكية ، إن الحصول على القدر المناسب من النوم الجيد يمكن أن يحمى من الإجهاد والالتهابات والأمراض، بما فى ذلك أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم والسكر.

الأبحاث تشير إلى أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة أشخاص يعانون من الأرق فى وقت ما، مع الظروف المرضية مثل السكر والشيخوخة .

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يحتوي الثوب، الذي تم تطويره في جامعة ماساتشوستس فى الولايات المتحدة ، على 5 بقع من النسيج مع مجسات منتشرة حول بطانة السترة.



البيجاما

ترتبط البقع ببعضها البعض عن طريق خيوط النايلون الفضية المغطاة بالقطن وهى مرتبطة بدورها بلوحة دائرة صغيرة تشكل جزءًا من أحد الأزرار الموجودة أعلى البيجاما.

يقيس المستشعر الخامس معدلات القلب والتنفس، والتي قد تكشف عن مدى نوم الشخص وقد تساعد في اكتشاف اضطرابات النوم.

فى الاختبارات الأخيرة مع المتطوعين ، وجد استطلاع أن البيجامات كانت مريحة ولم تقطع النوم، ووجد أن قراءات المستشعر دقيقة، حيث تتراوح تكلفتها ما بين 80 و 160 جنيهًا إسترليني، وستكون متاحة خلال عامين .