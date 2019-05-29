شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة عالمية للياقة البدنية تحذف حساباتها من فيس بوك وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة CrossFit للياقة البدنية حذف حساباتها على موقع فيس بوك وتطبيق انستجرام هذا الأسبوع، إذ يأتى هذا القرار بعد فترة وجيزة من حذف فيس بوك لـBanting7DayMealPlan وهى مجموعة تركز على الطعام الذى يكون أقرب إلى حالته الطبيعية، أى خاليا من المعالجة والمواد المضافة والمواد الحافظة والسكر.

على الرغم من أن فيس بوك أعاد حسابات مجموعة Banting7DayMealPlan لاحقًا، إلا أنه من الواضح أن CrossFit لم تكن معجبة بهذا القرار، إذ قالت فى بيان حول هذا القرار: "تم تعليق جميع الأنشطة على حسابات فيس بوك وانستجرام الخاصة بـ CrossFit اعتبارًا من 22 مايو 2019، حيث تبحث CrossFit فى الظروف المتعلقة بحذف فيس بوك لـ Banting7DayMealPlan، وغيرها من شكاوى الجمهور حول شركة وسائل التواصل الاجتماعية التى قد تؤثر سلبًا على أمن وخصوصية مجتمع CrossFit العالمى الخاص بنا".

وزعمت CrossFit بأن قرار فيس بوك بحذف صفحات التغذية، يعنى أن المنصة متواطئة فى أزمة الأمراض المزمنة العالمية.

كانت الاستجابة لقرار CrossFit متفاوتة للغاية، حيث أشاد العديد من المستخدمين بالمجموعة، واعتبرها آخرون خطوة كاملة للعلاقات العامة، إذ كتب أحد المستخدمينعلى تويتر: "هذا رائع آمل أن أرى المنظمات الكبيرة الأخرى تتبع خطاك، بينما وصفت منظمة أخرى القرار" بداية شيء أكبر ".