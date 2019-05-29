شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لون النمر برتقالى؟ العلماء يكشفون حقيقة غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ليه النمر لونه برتقالى" هذا السؤال أثار حيرة العلماء منذ فترة طويلة، حيث اعتقد الكثيرون أنه يجعلهم أكثر وضوحا وخاصة فى خلفية الغابات الخضراء المورقة، إلا أن الحقيقة ليست كذلك فقد تبين أنه يساعدهم على الاختفاء والتشويش على فرائسهم للتمكن من التهامهم.



نمر

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن محاكاة الكمبيوتر لما تبدو عليه النمور للحيوانات الرئيسية التي تفترسها مثل الغزلان، تبين أنها تبدو خضراء وليست برتقالى كما تبدو للبشر، فيمكن للغزلان التقاط الضوء الأزرق والأخضر فقط بينما هى بلون آخر، وذلك بسبب إصابتها بعمى الألوان.

Advertisements

وعندما تظهر النمور باللون الأخضر تندمج بالكامل مع الخلفية الخضراء للغابات ولا تكتشفها الفريسة، حيث قال الدكتور جون فينيل من جامعة بريستول وزملاؤه، إنهم استخدموا أجهزة الكمبيوتر لتقدير مدى اكتشاف حيوان ما.

ولقد فعلوا ذلك من خلال استخدام صور البيئة التي يعيش فيها الحيوان، ثم إنشاء صور لمعرفة ما إذا كان التمويه يساعد الحيوان على الاندماج، وتبين أنه أمر مهم جدا للحصول على فرائسهم بشكل أسهل.