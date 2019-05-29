شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل إزاى.. كيف يعمل الشحن اللاسلكي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنك تستطيع الآن أن تشحن هاتفك لاسلكيا، فهو مفهوم موجود منذ اقترحه نيكولا تسلا، المخترع الكرواتي ، لأول مرة في القرن التاسع عشر، بأنه يمكنك نقل الطاقة بين جهازين عبر حقل كهرومغناطيسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على موقعها الرسمى، يمكن حدوث ذلك من خلال لوحة للشحن تحتوى على حلقة من الأسلاك الملفوفة حول قضيب المغناطيس، ومع اقتراب الجهاز يمر تيار كهربائي عبر السلك الملفوف، ويخلق مجال كهرمغناطيسي.



شحن لاسلكى

ويمكن بعد ذلك استخدام هذا الجهد لنقل الشحن إلى الهاتف الذكي، حيث يعمل الشحن اللاسلكي من خلال نقل الطاقة من الشاحن إلى جهاز استقبال في الجزء الخلفي من الهاتف عن طريق الحث الكهرومغناطيسي، ويقوم ملف الاستقبال في الهاتف بتحويله مرة أخرى إلى كهرباء ليتم إدخاله في البطارية.

وتعمل أبل على نظام شحن لاسلكيا يعمل بسرعة 7.5 واط، مما يعني أنه لن يوفر سرعات شحن أسرع من أجهزة الشحن التقليدية، والتى توفر 15 واط كميزة قياسية، ولكنه سيوفر شحنا لا سلكيا.