تكنولوجيا: Logitech تعلن عن قلم VR Ink Pilot لدعم الرسم في الواقع الإفتراضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Logitech عن قلم VR stylus جديد ينطلق بعنوان VR Ink Pilot والذي صمم من الشركة لدعم ميزة الرسم والنحت في تقنية الواقع الإفتراضي.

تنتقل Logitech بتقنية الواقع الإفتراضي إلى مستوى جديد لدعم مهام أكثر في مجال العمل، حيث قدمت الشركة قلم VR Ink Pilot الذي يدعم المستخدم في الرسم على الأسطح أو الرسم في الفراع أو الهواء.

وقد إستعرضت شركة Logitech آداء VR Ink Pilot في فيديو تشويقي يكشف عن آلية عمل قلم VR stylus المستخدم في رسم 3D CAD بشكل خاص وأعمال التصميم، مثل تصميم السيارات والطائرات على سبيل المثال.

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وتسعى شركة Logitech لبدء شراكة مع مطوري التطبيقات للإنتقال بقلم Logitech آداء VR Ink Pilot إلى المهام الإحترافية، كما يحتوي القلم على أزرار مخصصة وأدوات تحكم للرسم على الأسطح إلى جانب أدوات تتيح للمستخدم التحكم في الأشياء في الواقع الإفتراضي.

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