موتورولا تعمل أيضًا على الهاتفين Motorola One Action و Motorola One Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks بأن شركة موتورولا تعمل على هاتفين جديدين يعملان بنظام Android One، وكان واحد منهما هو Motorola One Vision الذي أعلنت عنه الشركة بشكل رسمي قبل بضعة أسابيع.

ووفقا لتغريدة Evan Blass في شهر أبريل، فقد كانت شركة موتورولا تعمل أيضًا على الهاتف Motorola One Action، واليوم قرر نفس المسرب تحديث القائمة لإضافة الهاتف Motorola One Pro. لسوء الحظ، لم يقدم لنا أي معلومات حول مواصفات هذه الهواتف الجديدة، لذلك هناك نطاق واسع للتخمين.

إذا كان لنا أن نخمن، فنحن نعتقد بأن الهاتف Motorola One Action سيمتاز بتصميم متين لأننا إعتدنا إستخدام اللاحقة Action في الهواتف الذكية المصممة لتحمل الصدمات والمياه والغبار في السنوات الماضية. أما بالنسبة للهاتف Motorola One Pro، فنحن نعتقد بأنه سيضم مواصفات متقدمة، على الأقل مقارنة مع الهاتف Motorola One Vision الحالي. هذا الأمر منطقي تمامًا، على الأقل في سياق كيفية إستخدام الشركات المصنعة الأخرى لتلك الأسماء.

بعدما قررت شركة HMD Global Oy الإلتزام بتلك الإستراتيجية، فيبدو أن شركة موتورولا على إستعداد بدورها لإستثمار المزيد والمزيد من الموارد في إنتاج الهواتف التي تعد جزءًا من مبادرة Android One، مما يضمن حصول ملاك هذه الهواتف على تجربة أندرويد شبه خام لأن شركة جوجل تساهم في عملية تطوير نظام التشغيل لهذه الهواتف.

https://twitter.com/evleaks/status/1132906278496428032