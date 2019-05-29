HP تضيف الخشب إلى سلسلة حواسيب HP Envy المحمولة الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في غالب الأحيان، تكون الحواسيب المحمولة الخاصة بنا مصنوعة من البلاستيك أو الألومنيوم. هناك عدة أسباب لذلك، مثل القدرة على تحمل التكاليف، والوزن، وكذلك التبديد المثالي للحرارة. ومع ذلك، إذا كنت من الأشخاص الذين لا يمانعون إستخدام المزيد من المواد في الحواسيب المحمولة، فهناك خبر سار من شركة HP.

في الواقع، لقد قامت شركة HP مؤخرًا بالكشف عن مجموعة جديدة من الحواسيب المحمولة تعتبر جزءًا من سلسلة HP Envy Series توفر للمستهلكين خيار الحصول عليها مع بعض العناصر المصنوعة من الخشب. وتجدر الإشارة إلى أن الحاسوب المحمول لن يكون مصنوعًا بالكامل من الخشب، وإنما سيحتوي على طبقة خشبية.

ووفقا لشركة HP، فسوف تكون حواسيب HP المحمولة الجديدة متاحة بنوعين من الخشب. وتضيف شركة HP أنه نظرًا لطبيعة الخشب، فهذا يعني أن ملمس الخشب سيكون مختلفًا بسبب الإختلافات في الحبوب الخشبية. يتعين علينا أن نعترف بأن إستخدام الخشب مع الهيكل ذو اللون القاتم يضفي نوع من الرفاهية والفخامة إلى الحاسوب المحمول.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فسوف تكون حواسيب HP Envy Series الجديدة قابلة للتخصيص بحيث يمكن الحصول عليها مع معالجات Intel Core أو AMD Ryzen، وأيضا مع بطاقات الرسوميات AMD Radeon Vega. لم يتم بعد إطلاق هذه الحواسيب المحمولة، ولكن من المقرر أن يحدث ذلك في خريف هذا العام. ومن المتوقع أيضًا أن يتم الكشف عن الأسعار عندما يقترب موعد الإطلاق.