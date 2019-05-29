الهاتف Asus Zenfone 6 يتلقى أول تحديث له لتحسين تجربة الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus Zenfone 6 منذ حوالي أسبوعين، ولكنه على الرغم من ذلك بدأ فعلاً الآن بتلقي تحديثه الأول. هذا التحديث متوفر للتحميل عبر الهواء ويحمل البنية رقم 16.1210.1904.115.

بمجرد تثبيت هذا التحديث، سيعمل على تحسين أداء كل من Super Night Mode و ++HDR المعروف أيضًا بإسم HDR+ Enhanced Mode في الكاميرا، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة وسرعة معالجة الصور. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بإضافة أزرار التحكم في مستوى الصوت إلى تطبيق الكاميرا. بإستخدام عناصر التحكم هذه يمكنك التحكم في دوران الكاميرا أو التكبير أو إلتقاط صورة. يمكنك إختيار السلوك الذي تفضله في إعدادات الكاميرا. يمكنك إستخدام المفتاح الذكي كمصراع لإلتقاط الصور عندما تكون في وضع الكاميرا أيضًا.

تم تحديث الصورة الإفتراضية للخلفية والنغمة الإفتراضية في الهاتف مع هذا التحديث، كما تم تحسين ثبات دوران الكاميرا، وتم تحسين سلاسل الترجمة في الإعدادات وتم تفعيل VoLTE/VoWiFi لشركات الإتصالات التايوانية.

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كما يمكنك أن تتوقع، فقد قامت شركة Asus بإصدار هذا التحديث على مراحل، وهذا ما يعني بأنه قد يستغرق بعض الأيام قبل أن يصل إلى كافة ملاك الهاتف Asus Zenfone 6 في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، إذا كنت لا تستطيع الإنتظار، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويًا من خلال الذهاب إلى خيار تحديثات النظام في تطبيق الإعدادات.