آبل تكشف عن طراز جديد من iPod Touch يضم المعالج Apple A10 و256GB من الذاكرة التخزينية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بترقية جهاز iPod Touch من خلال تزويده بمعالج جديد وذاكرة تخزينية أكبر مع إبقاء الباقي بدون تغيير.

في الواقع، أصبح جهاز iPod Touch يأتي الآن مع المعالج Apple A10 Fusion، وهو نفسه المعالج المستخدم في iPhone 7 مع العلم بأن الطراز السابق من iPod Touch كان قد جاء مع المعالج Apple A8. وبفضل المعالج الجديد، سيحصل ملاك جهاز iPod Touch الجديد على ميزات إضافية، بما في ذلك القدرة على إجراء محادثات FaceTime الجماعية والتي يمكن أن تشمل ما يصل إلى 32 شخصًا. كما أنه يتيح إستخدام ميزات الواقع المعزز في التطبيقات التي تستخدم إطار العمل ARKit من شركة آبل.

وبصرف النظر عن المعالج، فهذا الطراز الجديد من iPod Touch يضم كذلك 256GB من الذاكرة التخزينية لينضاف هذا الخيار إلى الخيارات السابقة التي تشمل 32GB و 128GB. وبصرف النظر عن ذلك، فقد ظلت بقية المواصفات على حالها من دون تغيير، وهذا ما يعني بأن الطراز الجديد لا يزال يضم شاشة LCD بحجم 4 إنش وبدقة 640×1136 بكسل، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 1.2 ميغابكسل، فضلا عن مكبر واحد للصوت، ومنفذ السماعات.

يبدأ سعر جهاز iPod Touch الجديد من 199 دولار أمريكي لنسخة 64GB، في حين يرتفع ليصل إلى 299 دولار أمريكي لنسخة 128GB، وإلى 399 دولار أمريكي لنسخة 256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الطراز الجديد من iPod Touch سيكون متوفرًا بستة ألوان مختلفة، بما في ذلك اللون الأحمر.