شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يعلن ترتيب المواقع بمحركات البحث وفقا لإصدارات الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل أنه اعتبارًا من 1 يوليو، سيتم تحليل جميع مواقع الويب الجديدة وترتيبها بالبحث على أساس نسخة الموبايل الخاصة بها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن "فهرسة الموبايل أولاً" تعني أن جوجل سيتحقق من إصدار الموبايل الخاص بأى موقع جديد لتقييمه وفهرسته وترتيبه، بدلاً من إصدار سطح المكتب الذى كانت يتم استخدامه فى السابق.

وقالت جوجل في بيان لها :" يسعدنا أن نعلن أن" فهرسة الموبايل أولاً "سيتم تمكينها افتراضيًا لجميع المواقع، ابتداء من 1 يوليو 2019 ".

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وبالنسبة إلى مواقع الويب القديمة والحالية، ستحدد جوجل استعدادها لـ "فهرسة الموبيل أولاً" استنادًا إلى تكافؤ المحتوى بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والروابط والبيانات.

وقال جون مولر أحد مطوري جوجل :" سنقوم بإخطارهم عبر خدمة Search Console بمجرد رؤيتهم جاهزين".

وقد أعربت جوجل عن سعادتها لرؤية أن "فهرسة الموبايل" قطعت شوطًا طويلًا، وقال مولر: "يسعدنا أن نرى كيف تطور الويب من التركيز على سطح المكتب إلى أن يصبح صديقا للموبايل.