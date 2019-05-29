شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تكنولوجيا LIDAR وما هى استخداماتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول التكنولوجيا دائما توفير كافة سبل الراحة للبشر، ومن بين التقنيات الحديثة التى تطورت وزاد نسبة استخدامها، هى تكنولوجيا LIDAR ، والتى نسمع كثيرا عنها بالسيارات بدون سائق لكن قد يجهل الكثيرون معناها أو استخداماتها.

Lidar هى تقنية استشعار عن بعد تقيس المسافة عن طريق إطلاق ليزر على هدف وتحليل الضوء المنعكس، إذ تم تطوير هذه التقنية فى أوائل الستينيات وتستخدم التصوير بالليزر باستخدام تكنولوجيا الرادار التي يمكنها حساب المسافات، وقد استخدمت لأول مرة فى الأرصاد الجوية لقياس السحب من قبل المركز الوطنى لأبحاث الغلاف الجوى.

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استخدامات تكنولوجيا LIDAR

تستخدم Lidar الأشعة فوق البنفسجية أو المرئية أو القريبة من الأشعة تحت الحمراء لتصوير الأشياء ويمكن استخدامها مع مجموعة واسعة من الأهداف بما فى ذلك الأجسام غير المعدنية والصخور والمطر والمركبات الكيميائية والهباء الجوى والسحب وحتى الجزيئات الفردية.

وسمحت هذه التقنية الجديدة للباحثين بتحديد الخطوط العريضة لما يصفونه بحضارة مدن "المايا" المكتشفة حديثًا والتى كانت مخبأة تحت الغابات الكثيفة بعد أن تم التخلى عنها من قبل سكانها الأصليين.

وأنتجت الطائرات المزودة بماسح Lidar خرائط ثلاثية الأبعاد للسطح باستخدام الضوء على شكل ليزر نابض مرتبط بنظام GPS، كما ساعدت هذه التكنولوجيا الباحثين على اكتشاف المواقع بشكل أسرع بكثير من استخدام الطرق التقليدية.