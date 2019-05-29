شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تتفوق على السويد.. 100 مليون مشترك فى قناة T-Series على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت قناة T-Series الهندية الشهيرة على موقع الفيديوهات YouTube أول قناة تحصل على 100 مليون مشترك "subscribers" على الموقع منذ إنشائه في 2007 الماضي لتتفوق على عشرات القنوات.

ونجحت القناة الهندية في تخطى القناة السويدية PewDiePie التي كانت تتربع على المركز الأول في قائمة أكثر القنوات تحقيقاً للمشتركين على الموقع بـ 96 مليون مشترك، بعد اهتمامها الفترة الأخيرة بتكثيف المحتوى الخاص بالأطفال ومراجعة المدونات وتطوير القناة لجذب عدد أكبر من المشتركين.

Advertisements

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس قناة PewDiePie السويدية "فليكس كيجيلبيرج" في أكتوبر الماضي، أكد فيها على عدم قلق القناة من منافسة القنوات الهندية على المحتوى في اليوتيوب، وأن المنصة الخاصة به ستشمل الكثير من التطورات الفترة المقبلة تجتاز بها غيرها من القنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة الهندية عبر موقع التدوينات القصيرة، صورة تحتفل بها بالعلامة الفارقة التي نجحت في تحقيقها كونها أول قناة تتخطى حاجز الـ 100 مليون مشترك، موجه الشكر لكل متابعيها من جميع أنحاء العالم.





وتشتهر قناة T-Series الهندية بعرضها فى المقام الأول لموسيقي بوليوود الشهيرة، والكثير من الكواليس الخاصة بالأفلام الهندية، كونها شركة أنتاج فني تساهم فى انتاج اشهر الأعمال السينمائية والدرامية في الهند، وتم تأسيسها عام 1983 على يد رجل الأعمال جولتشان كومار.