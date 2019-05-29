شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق تطبيق الأخبار الشهير Flipboard وتسريب بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق Flipboard الشهير المخصص فى تجميع الأخبار إنه وقع ضحية للهاكرز الذين كشفوا معلومات حساب المستخدمين وربما سمحوا بنسخها لمدة تسعة أشهر تقريبًا، وأشار Flipboard فى منشور بالمدونة إلى أن المعلومات التى تم الكشف عنها تشمل أسماء المستخدمين وكلمات المرور المشفرة وعنوان البريد الإلكتروني.

ولم يتم الكشف عن أرقام الضمان الاجتماعى أو معلومات بطاقة الائتمان أو غيرها من البيانات المالية، لأن التطبيق لا يجمع هذه المعلومات.



Flipboard

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وأوضح Flipboard أن على المستخدمين إعادة تعيين كلمات مرور، على الرغم من أن كلمات المرور كانت محمية بالتشفير، وبذلك سيتعين على المستخدمين إنشاء كلمة مرور جديدة فى المرة التالية التى يحاولون فيها تسجيل الدخول إلى حسابهم.

وقال Flipboard فى بيان :"نحن ملتزمون بأمن ورعاية مستخدمينا وشركائنا وحماية معلومات حساباتهم أولوية قصوى بالنسبة لنا، ولقد اتخذنا تدابير معززة لتأمين أنظمتنا وتطبيق إجراءات وقائية إضافية لمنع حدوث ذلك مرة أخرى."

يذكر أن عمليات الاختراق وقعت فى الفترة ما بين 2 يونيو 2018 و 23 مارس 2019 ، وأخرى بين 21 و 22 أبريل 2019، وقالت الشركة إنها قد أخطرت الجهات الرسمية واستعانت بشركة أمنية خارجية للتحقيق فى الاختراق.