شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Huawei: أرفض التفاوض مع ترامب ولن أرد على مكالماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح Ren Zhengfei الرئيس التنفيذى لشركةHuawei خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إنه سيتجاهل الرئيس دونالد ترامب، وقد لا يرد على مكالماته الهاتفية.

وقال Zhengfei: "الولايات المتحدة لم تشتر أبدا منتجات منا، وحتى لو أرادت الولايات المتحدة شراء منتجاتنا فى المستقبل، فقد أرفض أبيعها، فليست هناك حاجة للتفاوض، وسأتجاهل ترامب، ثم مع من يمكنه التفاوض؟ إذا اتصل بى، قد لا أجيب".

وتأتى هذه التعليقات بعد أن وضعت إدارة ترامب شركة Huawei، على القائمة السوداء ومنعت الشركات الأمريكية من العمل معها دون الحصول على إذن من الحكومة.

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ودفع وضع هواوى فى القائمة السوداء التجارية شركات مثل Google و Qualcomm و Intel إلى تعليق العمل مع الشركة، ففقدان Google يمثل ضربة بالغة الأهمية للشركة، مع الأخذ فى الاعتبار أن نظام Android يعمل على تشغيل 85٪ من الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم.

تكهن المحللون فى الأسابيع الأخيرة بأن هذه المتطلبات الحكومية الجديدة قد تثير رد فعل عنيف فى الصين ضد شركة أبل، والتى بلغت حصتها السوقية فى الصين نحو 12 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2018 ، إلا أن رئيس هواوى نفى هذا الأمر تماما.