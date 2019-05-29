تكنولوجيا: إنتل تكشف عن جهاز حاسب modular يعرف بNUC Compute Element

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة إنتل نموذج جديد من أجهزة الحاسب modular خلال مؤتمر Computex اليوم، حيث يأتي النموذج الجديد برؤية مختلفة ويقدم من إنتل اليوم بعنوان NUC Compute Element.

مازالت أجهزة الحاسب من فئة modular تجذب إهتمام عمالقة التكنولوجيا، لذا نشهد من جديد رؤية جديدة لهذه الفئة من الأجهزة في فعاليات Computex اليوم حيث إستعرضت إنتل نموذج جديد لهذه الفئة من الأجهزة.

ويأتي النموذج الجديد من أجهزة الحاسب مودلر بفكرة تثبيت التكوينات الرئيسية لجهاز الحاسب في جزء محدد في الجهاز قابل للفصل لدعم ترقية تكوينات الحاسب بسلاسة، وهي فكرة جيدة بالفعل لترقية أجهزة الحاسب التي تأتي بشاشات مميزة بخاصية اللمس أو الشاشات المميزة بأعلى جودة عرض بشكل سلس دون الحاجة إلى التضحية بجهاز الحاسب للحصول على تكوينات أعلى.

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ولقد قدمت إنتل الفكرة ذاتها سابقاً من خلال Compute Card، إلا أن التصميم النهائي لنموذج الحاسب جاء بشكل مختلف، كما أكد المتحدث من شركة إنتل على أن أجهزة المودلر الجديدة NUC تأتي بمعالجة للمشكلات التي ظهرت في جهاز Compute Card مع آداء أفضل.

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