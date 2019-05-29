الهاتف Redmi 7A سيصدر بشكل رسمي في الأسبوع المقبل مقابل 80$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi 7A، ولكن الشركة لم تكشف لنا آنذاك عن السعر وموعد إطلاق الهاتف، ولكن هذا تغير الآن. في الواقع، لقد كشفت لنا شركة Redmi الآن أن الهاتف Redmi 7A سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والأسود، وسيكلف ما يعادل 80$ أو 86$.

هذا الهاتف سيكون متوفرًا للشراء أولاً في الصين يوم الخميس المقبل الموافق لـ 6 يونيو قبل أن يشق طريقه إلى الأسواق الأخرى في غضون شهر أو شهرين.

للتذكير، الهاتف Redmi 7A الجديد يضم شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل.

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الهاتف Redmi 7A الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh، ومنفذ السماعات 3.5mm، فضلا عن القدرة على مقاومة القطرات المائية. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie الأحدث من شركة جوجل.