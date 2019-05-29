الشركة المالكة لتطبيق TikTok تتطلع لإنشاء هاتفها الذكي بالتعاون مع شركة Smartisan

فاطمة أيت طالب - دبي - تتطلع شركة ByteDance التي تقف وراء تطبيق TikTok الشهير إلى إطلاق هاتفها الذكي الخاص. لقد أبرمت صفقة مع شركة Smartisan المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، حتى أنها قامت بتوظيف بعض موظفيها وإستحوذت على محفظة لبراءات الإختراع مع العلم بأن المقرات الرئيسية لكلا الشركتين تتواجد في العاصمة الصينية، بكين.

ByteDance هي واحدة من الشركات الصينية الكبرى، فهي تملك في جعبتها أكثر من 800 مليون مستخدم نشط يوميًا. هؤلاء ليسوا فقط من تطبيق TikTok، ولكن أيضًا من تطبيق الأخبار والمعلومات Toutiao الذي يحظى بشعبية كبيرة جدًا في الصين.

قامت شركة ByteDance بالإستحواذ على تطبيق Musical.ly في العام 2017 وقامت بتحويله إلى TikTok ليصبح بذلك هذا الأخير المنصة المفضلة لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم لمشاركة الفيديوهات الموسيقية القصيرة. وبغض النظر عن إنشاء هاتف ذكي خاص بها، فقد سمعنا أيضًا قبل بضعة أيام أن شركة ByteDance تخطط أيضًا لإطلاق الخدمة الموسيقية الخاصة بها للتنافس مع أمثال Spotify و Apple Music في الأسواق الناشئة.

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منذ شهرين، تردد كذلك أن شركة Tencent الصينية تتطلع بدورها إلى إنشاء هاتف ذكي أيضًا. في السابق، حاولت الفيسبوك ذلك، دون جدوى. قد لا يكون عدم نجاح الهواتف الإجتماعية السابقة العقبة الوحيدة، فقد واجهت شركة ByteDance بعض المشاكل مع السلطات الهندية في الأونة الأخيرة بسبب تطبيق TikTok.