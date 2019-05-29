آبل قد تقوم بإطلاق الهاتف iPhone SE2 في العام المقبل مع تصميم مختلف

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن الكثيرين يستخفون بالهاتف iPhone SE، وخاصة في ظل تواجد أمثال كل من iPhone XS و iPhone XS Max إلا أنه يعتبر هاتفًا ناجحًا. أعرب الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook في الماضي عن مدى نجاح الهاتف iPhone SE في السوق مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هذا النجاح فاق توقعات الشركة. ونتيجة لذلك، فليس من المفاجئ أن نسمع الآن بأن شركة آبل تعمل على خليفة للهاتف iPhone SE.

ووفقا لمذكرة بحثية جديدة حصل عليها موقع MacRumors، فيبدو أن المحلل Blayne Curtis من مؤسسة Barclays يدعي بأن شركة آبل تعمل على خليفة للهاتف iPhone SE قد يتم إصداره في العام 2020. وبينما جاء الهاتف iPhone SE الحالي مع تصميم تقليدي إلى حد ما، فهذا التقرير الجديد يدعي أن iPhone SE2 سيحصل على تصميم جديد تمامًا.

وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالهاتف iPhone SE يستند على تصميم iPhone 5. وبالتالي، فنحن نعتقد بأن خليفة iPhone SE سيحصل على تصميم أكثر إنحناءً مثل التصميم الذي إستخدمته شركة آبل في iPhone 6 وما بعده. وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، وخصوصا إذا علمنا أننا سمعنا عن إحتمال قدوم iPhone SE2 في العديد من المناسبات في الماضي، ولكن لم يصل هذا الهاتف حتى الآن، لذلك ليس هناك ما يضمن أنه سيصل في العام المقبل.

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ومع ذلك، نحن نعترف بأننا أكثر تفاؤلا هذه المرة لأنه نظرًا إلى أسعار هواتف iPhone الجديدة، فقد أصبح iPhone SE2 أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لشركة آبل إذا كانت لا ترغب في خسارة المزيد من العملاء بسبب الأسعار الباهظة لهواتفها الذكية الحديثة. يعتبر iPhone XR مثالاً على ذلك، حيث يبدو أنه يقدم أداءً أفضل مقارنة مع iPhone XS و iPhone XS Max نظرًا لسعره المنخفض نسبيًا.