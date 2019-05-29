سيتم الكشف عن تفاصيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold في غضون بضعة أسابيع

فاطمة أيت طالب - دبي - صرح مسؤول في شركة سامسونج أن موعد الإطلاق الجديد للهاتف القابل للطي Galaxy Fold لم يتم تحديده بعد، ولكن يجب الإعلان عنه ” في غضون بضعة أسابيع “. هذا يعني أنه سيتم إلغاء الطلبات المسبقة التي تم تقديمها لشركة سامسونج من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ما لم تطلب على وجه التحديد من الشركة خلاف ذلك.

لا تزال شركة سامسونج تعمل على جعل الشاشة ومفصل الهاتف Galaxy Fold أكثر تحملاً، ولكن يبدو أن ذلك سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل. بسبب مشاكل Huawei، تم تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X القابل للطي أيضًا، مما يعطي للشركة الكورية الجنوبية بعض الوقت لإلتقاط الأنفاس.

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هناك فرصة لإطلاق الهاتف Galaxy Fold في كوريا الجنوبية أولاً، قبل أن يتم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشير المطلعون على خطط سامسونج إلى أن موعد إطلاق الهاتف Galaxy Fold قد يكون قريبًا من موعد إطلاق الهاتف Galaxy Note 10 مع العلم بأنه كان من المتفرض أن يصدر في الأصل بعد وقت قصير من إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S10 Series.