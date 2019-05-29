صور مسربة تستعرض لنا كيف سيبدو الوضع الليلي ” Dark Mode ” في نظام iOS 13 القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد عدة مرات في الماضي أن شركة آبل ستجلب الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل مع iOS 13. وقبل أقل من أسبوع تقريبًا على إنعقاد مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2019، تم تسريب صورة لنظام iOS 13 والتي تؤكد أن الإصدار الرئيسي التالي من نظام iOS سيأتي فعلا مع الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل.

حصل موقع 9to5Mac على هذه الصور التي تعرض لنا كيف سيبدو الوضع الليلي ” Dark Mode ” في نظام iOS 13. وسيكون من الممكن الوصول إلى هذا الوضع من خلال تطبيق الإعدادات وأيضا من أحد الخيارات في مركز التحكم ” Control Centre ” حتى يتمكن المستخدمين من تفعيله وتعطيله بسرعة.

لن يكون هناك أي تغيير مرئي كبير على الصفحة الرئيسية بإستثناء قاعدة التطبيقات التي ستحصل على خلفية داكنة نابضة بالحياة بمجرد تفعيل الوضع الليلي. ومع ذلك، من المحتمل أن يتم تقديم خلفيات جديدة لتوفير مظهر أكثر إنسيابية عند تفعيل الوضع الليلي.

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التطبيقات مثل Music ستحصل على خلفية سوداء عند تفعيل الوضع الليلي مما سيجعل التطبيق يبدو جميلاً للغاية خاصة على هواتف iPhone المزودة بشاشة OLED. قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تحسن طفيف في عمر البطارية نظرًا لأن عدد البكسلات التي تحتاج إلى إضاءة يقل أثناء تفعيل الوضع الليلي.

توقع أن تتحدث شركة آبل أكثر عن كل هذا في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2019 الذي سيٌعقد يوم الإثنين المقبل.