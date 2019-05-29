انت الان تتابع تفاصيل خبر ما الذي جعل مشتركي "فيسبوك" يخفضون أوقات استخدامهم؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 03:51 مساءً - قال باحثون في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، إن الجهود التي بذلها فيسبوك للقضاء على المعلومات الخاطئة والمحتوى المثير قد قلصت الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الشبكة الاجتماعية الرائدة.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انخفض متوسط ​​مقدار الوقت الذي يقضيه الكبار في الولايات المتحدة على فيسبوك بثلاث دقائق يومياً عن العام الماضي، ومن المرجح أن ينخفض ​​بمقدار دقيقة أخرى في العام المقبل، إلى ما مجموعه 37 دقيقة يومياً، وفقاً لتقرير من شركة الأبحاث "eMarketer".

ويشير التقرير إلى أن جهود رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، للتركيز على السلامة وإزالة المحتوى المثير للانقسام والكراهية يمكن أن يكون له تأثير في هذا التراجع.

في وقت سابق من هذا الشهر، غيَّر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي خوارزميات "موجز الأخبار" مرة أخرى، من أجل إعطاء الأولوية للمشاركات من العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى الروابط التي قد تعتبرها "الأكثر أهمية".

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وقال المحلل الرئيسي في "eMarketer"، ديبرا أهو ويليامسون: "إن فقدان فيسبوك المستمر للمستخدمين البالغين، إلى جانب تركيزه على مقاطع الفيديو، أدى إلى تقليل الوقت الذي ينفَق يومياً على المنصة منذ عام 2018".

يذكر أنّ الأموال التي يتم الحصول عليها من الإعلانات الرقمية هي المصدر الرئيسي للإيرادات على موقع فيسبوك، والذي يضم 2.4 مليار مستخدم نشط شهرياً حول العالم، والتي ستنخفض إذا ما استمرت مغادرة البالغين للمنصة.

لكن وبحسب التقرير، فإنّ النقطة المضيئة لموقع فيسبوك هي أن مشاركة الولايات المتحدة اليومية تزداد في شبكتها الاجتماعية التي تركز على الصور والفيديو "إنستغرام"، حيث توقع "eMarketer" أن ترتفع دقيقة واحدة هذا العام إلى 27 دقيقة ثم دقيقة أخرى في السنة حتى عام 2021.

ووفقاً لموقع "eMarketer"، يبدو أن إعادة تصميم تطبيق شركة الوسائط الاجتماعية الحديثة قد فشلت في تعزيز المشاركة، على عكس ما كان مطلوباً منها.