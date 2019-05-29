شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. روبوت بديل للمصور بحفل زفاف فى بريطانيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى حفل زفاف بالمملكة المتحدة يظهر "روبوت سيلفى" تم إعداده ليحل محل الكاميرات الفورية والمصورين فى حفلات الزفاف.





ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعمل الروبوت بالذكاء الاصطناعى، والذى يمكنه من تحديد الوجوه والتقاط الصور لها، حيث يستطيع الروبوت التجول بحرية حول المكان المحدد له ويتوقف عندما يطلب منه شخص التقاط صورة له، فضلا عن تزويده بأشعة تحت الحمراء تمنعه من الاحتكاك بالحاضرين، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للضيوف بإرسال صورهم لأنفسهم عبر البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية، بدلا من الانتظار لأيام حتى الحصول على الصور.









عرف الروبوت باسم "إيفا"، وتم تصميمه لتوفير تجربة "تفاعلية" أكثر لحفلات الزفاف مقارنة بالكاميرات الفورية، وتم وصفه بأنه روبوت بشرى شبيه بالإنسان، حيث يسمح للمستخدمين بالتقاط صور سيلفى عن طريق الضغط على زر فى الجزء السفلى من الشاشة التى تعمل باللمس، ثم يمكن بعد ذلك تحديد خيارات ارسال الصور بالبريد الالكترونى أو إرسال رسائل نصية لأنفسهم لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى أو طباعتها فوريا.

Advertisements

يبلغ تكلفة استئجار إيفا لمدة 3 ساعات 499 جنيه استرلينى، ويمكن استئجار الروبوت لمدة تصل إلى 8 ساعات كحد أقصى فى الحفل،و تشمل التكلفة التوصيل لمكان الحفل فى حالة وجود الحفل فى محيط "برمنجهام" ويمكن إضافة تكلفة 300 جنيه استرلينى إذا كان المكان بلندن التى تبعد حوالى 200 كيلو متر عن "برمنجهام".