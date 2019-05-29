انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد قطر.. الكويت تدشن خدمة الجيل الخامس للاتصالات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 02:49 مساءً - أعلنت الكويت موعد إطلاق خدمة الجيل الخامس (5G) لشركات الاتصال المتنقلة بعدما دشنت التشغيل التجريبي يوم الثلاثاء.

والكويت تأتي بعد قطر في تجربة وتشغيل هذه الخدمة، حيث أعلنت قطر في يناير الماضي إجراء أول مكالمة دولية عبر شبكة (5G) في المنطقة، في تجربة عكست قدرات الشبكة في كل من قطر والكويت.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت سالم الأذينة استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات المتنقلة، مشيراً إلى جاهزية إطلاق الخدمة تجارياً منتصف يونيو المقبل، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

وقال الأذينة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن تقديم هذه الخدمة يأتي من خلال سعي الهيئة إلى تطوير قطاع الاتصالات في الكويت لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث للاتصالات.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي أيضاً تماشياً مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية المتخصصة بوضع المعايير الفنية لهذه التقنية، التي تم اعتمادها منذ أكثر من سنتين، بالتنسيق مع شركات الاتصالات المشغلة لخدمة الاتصالات المتنقلة داخل البلاد، والسماح لها بالقيام بالتجارب الخاصة بهذه التقنية.

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وأوضح الأذينة أن تفعيل هذه الخدمة يأتي استكمالاً لما أعلن فيه عن تنظيم النطاقات الترددية الخاصة لهذه الخدمة بالنطاق الترددي (3.5) غيغاهرتز بالكويت، والسماح لشركات الاتصالات المتنقلة بإجراء التجارب لتجهيز شبكاتها لإطلاق خدمة الجيل الخامس.

وأشار إلى أن الخدمة تطبق أحدث التقنيات لتصبح نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث ستزيد سرعة الاتصال بالإنترنت إلى سرعات كبيرة تمكن من الوصول الى كميات عالية من البيانات وغير المحدودة، إضافة إلى دعم تطبيقات إنترنت الأشياء (AOT) وتطبيقات الذكاء الصناعي (AI) والمدن الذكية، التي تعد إضافة قيمة إلى القطاعات الصناعية والتجارية والمالية بالإضافة الى الأفراد.

وتتزامن هذه الخطوة مع استعدادات الكويت لمشروع الممر الإقليمي للاتصالات، الذي يهدف إلى إبراز دور البلاد في مجال تكنولوجيا نقل المعلومات والبيانات وموازاتها لنقاط الالتقاء العالمية، وجعلها مصدراً عالمياً للبيانات والمحتوى.

وتقنية "إنترنت الأشياء" تساهم في ربط وتوصيل أجهزة الكمبيوتر بمليارات الأشياء التي تستخدم يومياً، التي تجمع البيانات وتعرض الآراء ووجهات النظر عبر شبكات "الجيل الخامس" فائقة السرعة.

وتعد القطرية "أوريدو" أول شركة اتصالات على مستوى العالم تطلق شبكة "الجيل الخامس"، وأعلنت الشركة العام الماضي أنها تجهز 1200 موقع للشبكة لتصبح جاهزة لتوفير الخدمات لجميع سكان البلاد.