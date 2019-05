تسريب لقطات شاشة لميزة “الوضع الداكن” في iOS 13 المرتقب

تعتزم شركة آبل دعم الوضع الداكن في الإصدار القادم من نظام التشغيل “آي أو إس” iOS المشغل لأجهزتها الذكية، وذلك وفق ما أظهرت لقطات شاشة نشرها اليوم الثلاثاء موقع “9 تو 5 ماك” 9to5Mac.

ومن المقرر أن تعقد الشركة الأمريكية يوم الاثنين المقبل نسخة عام 2019 من مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC، والذي يُتوقع أن تعلن خلاله عن الإصدارات الجديدة من جميع أنظمة التشغيل التابعة لها، بما في ذلك “آي أو إس”.

وقال موقع 9to5Mac – المتخصص في أخبار شركة آبل: إنه يمكن تفعيل “الوضع الداكن” Dark Mode في “إعدادات” Settings الجهاز، أو عن طريق خيار جديد ضمن “مركز التحكم” Control Center.

وأضاف الموقع أن التغيير الوحيد الذي يمكن ملاحظته على الشاشة الرئيسية هي “المنصة” Dock، التي ستحصل على خلفية داكنة، بدلًا من الخلفية الفاتحة اللون الحالية. ويُتوقع أن تضيف آبل خلفيات شاشة جديدة، تلائم الوضع الداكن الجديد.

وبالنظر إلى تطبيقات، مثل: “الموسيقى” Music في الوضع الداكن، يُلاحظ أن آبل تستخدم لونًا أسود للخلفية، وهو تغيير مرحب به مع شاشات “أولد” OLED، إذ يُسهم اللون الأسود في توفير طاقة البطارية، إذ البكسلات السوداء تحتاج قدرًا أقل من الطاقة مقارنةً بالملونة.

وفيما يتعلق بالتغييرات الأخرى القادمة إلى الإصدار 13 من نظام “آي أو إس”، أشار 9to5Mac إلى ما نشره سابقًا عن أن تطبيق “التذكيرات” Reminders سوف يحصل على تصميم جديد كليًا، وذلك على نظام تشغيل الأجهزة المحمولة، ونظام تشغيل الحواسيب الشخصية: “ماك أو إس 10.15” macOS 10.15.

وكان الموقع قد ذكر سابقًا أيضًا أن تطبيقي “العثور على الأصدقاء” Find My Friends، و”العثور على الهاتف” Find My iPhone، سوف يُدمجان معًا في تطبيق واحد باسم “العثور على” Find My.

يُشار إلى أنه من المتوقع أن تعلن آبل عن “آي أو إس 13” خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر المطورين WWDC 2019 الذي سوف ينطلق يوم الاثنين المقبل. ويُتوقع أن يُتاح الإصدار الجديد للمطورين فورًا، على أن يُطلق لجميع المستخدمين في وقت لاحق من 2019.