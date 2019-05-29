جوجل تطلق ميزة ترجمة قوائم الطعام واللافتات الطرقية في Lens

بدأت شركة جوجل إطلاق الميزة الجديدة، التي تسهل على المستخدمين طلب الطعام، وترجمة لافتات اللغات الأجنبية، وذلك لجميع مستخدمي خدمة “جوجل لنز” Google Lens على نظام “آي أو إس”، وهواتف أندرويد التي تدعم منصة الواقع المعزز “أي آر كور” ARCore.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت عن الميزة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2019 في 8 أيار/ مايو الجاري، وذلك إلى جانب مزايا أخرى تركز على جلب تقنية الواقع المعزز إلى محرك البحث التابع لجوجل.

وقالت جوجل خلال الحدث: إن خدمة “جوجل لنز” ستدعم إمكانية معرفة أكثر الأطباق شيوعًا من خلال توجيه كاميرا الهاتف نحو قائمة الطعام في مطعم، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل كل طبق في القائمة مع الصور.

أما خاصية الترجمة التي توفرها خدمة “جوجل لنز”، فقد أصبحت تسمح بقراءة النصوص باللغة الأصلية، وباللغة المُترجَم إليها، وهي الميزة التي تدعم ترجمة النصوص لأكثر من 100 لغة.

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ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة “جوجل لنز” عن طريق المساعد الذكي “جوجل أسيستنت” Google Assistant، وخدمة “صور جوجل” Google Photos، وتطبيق البحث الرئيسي.

وعلى نحو منفصل، أعلنت جوجل أن آلية فهرسة صفحات الإنترنت التي تعطي الأولوية لدعم الأجهزة المحمولة سوف تصبح افتراضية لجميع نطاقات الويب اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو القادم.

وكانت الشركة قد أعلنت أواخر عام 2018 أن الفهرسة المحمولة التي تعطي الأولوية في الظهور ضمن نتائج البحث للمواقع التي صُممت بشكل يراعي الأجهزة المحمولة، أصبحت تُستخدم لأكثر من نصف صفحات الويب.

وكانت جوجل قد أعلنت عن مبادرة الفهرسة التي تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة أول مرة في عام 2016، وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، بدأت الشركة إطلاق آلية الفهرسة الجديدة لمجموعة صغيرة من المواقع.