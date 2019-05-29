شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى: إدراجنا فى القائمة السوداء سيجعل عشرات الآلاف من الأميركيين عاطلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقاتل حاليا شركة هواوى ضد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بقولها إن إدراج الشركة فى القائمة السوداء سيضر بالصناعة الأمريكية بشدة.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فقد دخلت هواوى هذه الحرب مع الحكومة الامريكية، بعد أن وضعتها وزارة التجارية على قائمة الشركات المحظورة، مما يمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة Huawei دون الحصول على إذن من الحكومة أولاً.

وفى مؤتمر صحفى عقد فى "شنزن" اليوم الأربعاء، هاجم سونج ليوبينج، كبير المسؤولين القانونيين فى شركة Huawei، الحكومة الأمريكية، محذراً من أن الحظرسيضر بمليارات المستخدمين، وربما يحرم الأمريكيين من العمل.

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وقال سونج للصحفيين، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية: "يهدد هذا القرار الإضراربعملائنا فى أكثر من 170 دولة، بما فى ذلك أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك يستخدمون منتجات وخدمات هواوى فى جميع أنحاء العالم".

ومن خلال منع الشركات الأمريكية من القيام بأعمال تجارية مع شركة Huawei، ستضرالحكومة مباشرة بأكثر من 1200 شركة أمريكية، كما سيؤثر هذا على عشرات الآلاف من الوظائف الأمريكية ".

وفى نفس المؤتمر، أعلن أن شركة Huawei تكثف جهودها فى دعوى قضائية رفعتها ضد الولايات المتحدة فى مارس، اعتراضًا على فرض حظر حكومى على الأفراد العسكريين والموظفين الرسميين الذين يستخدمون أجهزة الشركة، حيث تجادل شركة بأنها غير دستورية.