شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spacex تتابع اختبارات مركبتها الفضائية كرو دراجون بعد انفجار كبسولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع شركة spacex للفضاء اختبارات مركبة كرو دراجون باستخدام كبسولات أخرى بعد دمار كبسولتها مؤخرا، حيث قامت وكالة ناسا الأمريكية بمشاركة تفاصيل جديدة حول الاختبار الذى أدى إلى تدمير كبسولة كرو دراجون الشهر الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت وكالة الفضاء أنها تجري محادثات مع SpaceX كل يوم منذ وقوع الحادثة، حيث يبحث الاثنان في الخطأ الذي حدث.

وتكشف المستندات التي تمت مشاركتها على تويتر، عن أن SpaceX يحتوي على كبسولات دراجون أخرى سيتم تطويرها لتلبية عروضها المخططة.

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وتعمل SpaceX بالفعل على مراجعة الجداول الزمنية لاختبارات النظام اللاحق مع استمرار التحقيق في الخلل الذى أدى إلى الانفجار، وكذلك تعمل على تحسين تكوين الأجهزة لكل مركبة فضائية بناءً على الاستخدام المقصود لتلك الرحلات التجريبية.

وبينما لم تكشف وكالة ناسا الكثير عن الحادثة بعد، لاحظت وكالة الفضاء أن المشكلة حدثت خلال اختبارات المجموعة الثانية من الدفاعات، نظام SuperDraco، وستلعب هذه الدفاعات دورًا مهمًا في عمليات الإطلاق المستقبلية مع رواد فضاء، فلقد تم تصميمها لتوجيه الكبسولة بأمان بعيدًا عن الصاروخ في حالة الطوارئ.