كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تقنية مبتكرة تسمح بإنشاء فيديوهات من صورة ثابتة طور باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي تقنية تسمح بإنشاء فيديوهات واقعية إلى حدّ كبير من صورة ثابتة للشخص. التقرير التالي لموقع سكاي نيوز يسلط الضوء على هذه التقنية:

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