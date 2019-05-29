الهاتف ZTE Nubia Red Magic 3 أصبح متوفرًا للشراء على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بتوسيع نطاق توافر هاتفها الذكي الأحدث Nubia Red Magic 3 المصمم للاعبين ليشمل الآن جميع أنحاء العالم تقريبًا. أول هاتف ذكي مزود بمروحة مدمجة للتبريد والقدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K كان متوفرًا سابقًا بشكل حصري للعملاء الصينيين. الآن سيتمكن المستخدمون في أوروبا وأمريكا والشمالية وأستراليا والعديد من الأسواق الأخرى في آسيا والشرق الأوسط من الحصول على هذا الهاتف.

يتوفر الهاتف Nubia Red Magic 3 بألوان تشمل الأسود والأحمر، وبسعر يبدأ مما يعادل 479 دولار أمريكي للنسخة الأساسية التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وبسعر 599 دولار أمريكي للنسخة الأرقى التي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.

للتذكير، يضم الهاتف Nubia Red Magic 3 الجديد معالج رائد من طراز Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 12GB، وبطارية ضخمة، فضلا عن نوعان من أنظمة التبريد الداخلية، والقدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K ومقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 1920 إطار في الثانية.

وبناء على كل ذلك، يضم الهاتف Nubia Red Magic 3 مجموعة رائعة من الميزات. وعندما يتعلق الأمر بالشاشة، فالهاتف Nubia Red Magic 3 الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz ومعدل تحديث اللمس يبلغ 240Hz. وتوفر الشاشة نفسها تجربة مشاهدة ممتعة لأنها تضم إطار سميك في الأعلى والأسفل، مما يعني عدم وجود أي قطع على الإطلاق. هناك مكبرات الصوت على كلا الجانبين للحصول على صوت ستيريو، ويأتي الهاتف مع إهتزازات قابلة للتخصيص رباعية الأبعاد.

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وضعت شركة ZTE كاميرا واحدة في الخلف، وهذا على الأرجح بسبب حقيقة أن اللاعبين لن يحتاجوا إلى طمس الخلفية في الصور. ومع ذلك، تبقى الميزة الأبرز في هذه الكاميرا هي القدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K والفيديوهات البطيئة بمعدل 1920 إطار في الثانية. وجدير بالذكر أن هذه الكاميرا تستخدم المستشعر Sony IMX586 والذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل مع العلم بأنه يضم أيضًا عدسة بفتحة 1.7.

وكما سبق وأشرنا، فالهاتف Nubia Red Magic 3 الجديد يضم نظامين للتبريد، واحد يعتمد على السائل، في حين يعتمد نظام التبريد الآخر على المروحة مما يؤدي إلى تخفيض درجة حرارة الهاتف بنحو 16 درجة مئوية. ووفقا للشركة المصنعة، فيمكن أن توفر أنظمة التبريد توزيعًا حراريًا يصل إلى 500%، وهو ما ينبغي أن يكون كافيًا لإبقاء الهاتف شغالاً حتى في أكثر المعارك حرارة.

يحتوي الهاتف على زر حركة في الجانب الأيمن العلوي، وبالضبط أعلى شبكة التبريد، ويعمل كمفتاح إضافي أثناء اللعب. يمكنك أيضًا استخدام قارئ بصمات الأصابع الذي يتخذ شكل الماسة في الواجهة الخلفية. ونظرًا إلى أنك ستقوم بإستخدام هذا الهاتف للعب كثيرًا، فقد تم تزويد Nubia Red Magic 3 ببطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 27 واط.