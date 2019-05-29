القاهرة 39 درجة.. طقس الغد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا

كتبت نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية...