شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوكيمون تطور لعبة مصممة لـ"نوم" اللاعبين وتحوله للترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الألعاب بوكيمون اليابانية اليوم الأربعاء أنها ستطلق لعبة جديدة للهواتف الذكية في عام 2020 تهدف إلى "نوم اللاعبين" على عكس لعبة "بوكيمون جو" التي تكافئ لاعبيها على نشاطهم البدني.

وقالت شركة بوكيمون التابعة لشركة نينتندو، إن اللعبة الجديدة "بوكيمون سليب" تهدف إلى تحويل النوم إلى "ترفيه" من خلال تسجيل وقت ذهاب اللاعبين إلى الفراش وميعاد استيقاظهم وفي أي وقت من اليوم ينامون فيه، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في تاريخ لاحق.

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من جانبها أعلنت نينتندو أنها ستبدأ في بيع نسخة جديدة من جهاز "بوكيمون جو بلس" ، والذي يمكن للاعبين إقرانه بهواتفهم الذكية حتى لا يضطرون إلى مشاهدة الشاشات طوال الوقت.

وسيتمتع الجهاز بوظيفة إضافية تتمثل في تتبع وقت نوم اللاعبين وإرسال البيانات إلى هواتفهم الذكية عندما يتم وضعها بجانب وسائدهم.